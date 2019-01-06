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السلطة الفلسطينية تسحب موظفيها العاملين في معبر رفح

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السلطة الفلسطينية تسحب موظفيها العاملين في معبر رفح
AFP
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أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، سحب جميع موظفيها العاملين في معبر رفح، ابتداء من صباح يوم غد الاثنين، بسبب ما أسمته "ممارسات حركة حماس".

وقالت الهيئة في بيان لها، مساء اليوم: "إن هذا القرار يأتي على ضوء التطورات الأخيرة والممارسات الوحشية لعصابات الأمر الواقع في قطاعنا الحبيب، وتبعا لمسؤولياتنا تجاه شعبنا الحبيب في قطاع غزة وللتخفيف عن كاهله مما يعانيه من ويلات الحصار ومنذ أن تسلمنا معبر رفح وحماس تعطل كل مسؤولية لطواقمنا هناك، وتحملنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري الشقيق لإنهاء الانقسام".

وأضاف بيان الهيئة: "حماس تصر على تكريس الانقسام وآخره ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا، ووصلنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك، لإعاقة حركة حماس عملهم ومهامهم".

المصدر: وفا

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