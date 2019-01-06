سوريا.. توزيع مساعدات إنسانية في مخيم اليرموك

أعلن ممثل المركز الروسي للمصالحة في سوريا إدوارد تيتوف اليوم الأحد، أن العسكريين الروس وزعوا حوالي طنين من المواد الغذائية على سكان مخيم اليرموك في ضواحي دمشق.

إقرأ المزيد

وقال تيتوف: "السكان هنا يعيشون في أسوأ الظروف، بعيدا عن النظافة وبحاجة للمواد الغذائية الأساسية"​​​.

وأضاف: "اليوم نظم مركز المصالحة فعالية إنسانية، حيث تم توزيع حوالي طنين من المواد الغذائية سلّم بعضها للأطفال".

وتمكنت القوات الحكومية السورية في مايو 2018 من تحرير مخيم اليرموك للنازحين الفلسطينيين من تنظيم "داعش" الذي سيطر عليه في أبريل 2015.

المصدر: "نوفوستي"