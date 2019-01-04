وزير سوري سابق في عهد الوحدة بين مصر وسوريا يتوفى في القاهرة.. والأسد يعزي

قدم محافظ السويداء عامر العشي، التعازي لذوي الوزير السابق جادو عز الدين في عهد الوحدة بين سوريا ومصر.

وبتكليف من الرئيس السوري بشار الأسد حضر العشي مجلس العزاء الذي أقيم اليوم الجمعة في ساحة سمارة بمدينة السويداء، بمشاركة شخصيات رسمية ودينية وأهلية.

وأعرب ذوو الفقيد وأسرته عن شكرهم للرئيس الأسد ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.

وتوفى الوزير السوري عز الدين قبل أيام في القاهرة عن عمر ناهز 92 عاما، حيث انتسب للكلية العسكرية في أول دفعة بعد الاستقلال وانضم إلى جيش الإنقاذ وشارك في معارك عدة داخل فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وعين وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية، ثم وزيرا للأشغال العامة، ثم وزيرا للحكم المحلي في عهد الجمهورية العربية المتحدة ليغادر بعد الانفصال إلى مصر.

وبقي عز الدين مقيما في مصر، ولم يعد إلى سوريا إلا بعد قيام الحركة التصحيحية عام 1970، وعاش بين سوريا ومصر حتى وافته المنية في أرض الكنانة.

المصدر: وكالة سانا + الوطن السورية