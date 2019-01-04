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الأمم المتحدة تطالب البحرين بالإفراج عن ناشط بارز

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الأمم المتحدة تطالب البحرين بالإفراج عن ناشط بارز
Reuters Hamad I Mohammed
الناشط البحريني في حقوق الإنسان نبيل رجب
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طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة البحرين بإطلاق سراح الناشط البحريني نبيل رجب، منددا بتأييد أعلى محكمة بحرينية الحكم الصادر بسجنه لخمس سنوات.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المكتب الأممي في إفادة صحفية في جنيف: "قرار المحكمة الاثنين الماضي يسلط الضوء على استمرار قمع معارضي الحكومة في البحرين، من خلال الاعتقال التعسفي وحظر السفر والمضايقات والتهديدات وسحب الجنسية منهم وغير ذلك من أساليب".

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الناشط الحقوقي نبيل رجب
حكم نهائي بسجن الناشط البحريني نبيل رجب خمس سنوات في قضية تغريدات

وفي فبراير الماضي، أدين رجب المعروف بانتقاداته للحكومة والذي لعب دورا قياديا في احتجاجات 2011، وحكم عليه بالسجن لخمس سنوات بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، تتهم سلطات السجون البحرينية بتعذيب المعتقلين، وتنتقد الغارات السعودية على اليمن.

المصدر: رويترز

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