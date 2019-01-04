مقتل قيادي "القاعدة" جمال البدوي الذي دمر السفينة الأمريكية "كول"

ذكرت مصادر يمنية أن غارة أمريكية بطائرة دون طيار قتلت اليوم القيادي في تنظيم "القاعدة" في اليمن جمال البدوي.

ولفتت إلى أن البدوي كان أحد المشاركين في الهجوم على المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول" عام 2000 قبالة ساحل عدن.

اخبار اليمن الان - عاجل.. أنباء عن مقتل القيادي القاعدي جمال البدوي بقصف أمريكي بمأرب https://t.co/8q3x43Zypipic.twitter.com/qqawtd1l9l — حضرموت نت (@7adramout_net) ٤ يناير ٢٠١٩

وتشن طائرات أمريكية من دون طيار ضربات جوية بشكل مستمر تستهدف تحركات قيادات وعناصر نشطة في القاعدة في المحافظات الشرقية والجنوبية باليمن.

المصدر: وسائل إعلام يمنية