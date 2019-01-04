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مقتل قيادي "القاعدة" جمال البدوي الذي دمر السفينة الأمريكية "كول"

أخبار العالم العربي

مقتل قيادي
Reuters
طائرة أمريكية بدون طيار - صورة من الأرشيف
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ذكرت مصادر يمنية أن غارة أمريكية بطائرة دون طيار قتلت اليوم القيادي في تنظيم "القاعدة" في اليمن جمال البدوي.

ولفتت إلى أن البدوي كان أحد المشاركين في الهجوم على المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول" عام 2000 قبالة ساحل عدن.

وتشن طائرات أمريكية من دون طيار ضربات جوية بشكل مستمر تستهدف تحركات قيادات وعناصر نشطة في القاعدة في المحافظات الشرقية والجنوبية باليمن.

المصدر: وسائل إعلام  يمنية

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