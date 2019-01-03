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أسماء الأسد تلتقي أبناء عسكريين قضوا في الحرب بسوريا

أخبار العالم العربي

أسماء الأسد تلتقي أبناء عسكريين قضوا في الحرب بسوريا
facebook.com/SyrianPresidency
أسماء الأسد لدى استقبالها عائلة سورية
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استقبلت السيدة أسماء زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، عددا من أبناء وعوائل العسكريين الذين قضوا في ساحات القتال في سوريا.

وجاء في منشور على صفحة الرئاسة السورية أن اللقاء الذي تم في خضم الاحتفالات بأعياد رأس السنة والميلاد جاء ضمن سلسلة لقاءاتها التي لم تتوقف مع هذه العائلات طيلة فترة الحرب.

المصدر: الرئاسة السورية

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