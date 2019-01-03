حزب عراقي: "وزارة خارجيتنا اعترفت بإسرائيل"

اتهم رئيس كتلة "النهج الوطني" في مجلس النواب العراقي عمار طعمة، وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم بما أسماه "اعتراف وزارة الخارجية العراقية بإسرائيل".

وقال طعمة في بيان صحفي: "نستغرب من وزير الخارجية إعلانه الترحيب ضمنا والاعتراف بدولة للكيان الصهيوني الغاصب متجاوزا بذلك الأطر والسياقات الدستورية والقانونية في اتخاذ مواقف مهمة تتعلق بقضية أساسية في وجدان العراقيين خصوصا، والعرب والمسلمين عموما".

رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة: نستغرب من وزير الخارجية العراقي وإعلانه الترحيب ضمنا والاعتراف بدولة للكيان الصهيوني الغاصب



نستغرب من وزير الخارجية العراقي وإعلانه الترحيب ضمنا… https://t.co/J88yCo4khw — كتلة النهج الوطني (@ALNAHJ_BLOC) 3. ledna 2019

وأضاف طعمة: "لا نرى أي مبرر لمنح مواقف مجانية لأنظمة غاصبة لأراضي المسلمين والعرب تمهد للاعتراف والقبول بنظام عنصري ظالم اقترنت ممارساته ومواقفه بالقمع والاضطهاد وارتكاب المجازر الدموية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق".

وطالب طعمة، الذي ينتمي لحزب "الفضيلة"، رئيس حكومة العراق عادل عبد المهدي، بتنبيه وزير خارجيته وإلزامه بعدم التعبير عن مواقف تقوي أنظمة عنصرية ظالمة وغاصبة خصوصا، وأن مثل هذه المواقف لابد من الرجوع فيها إلى مجلس الوزراء والبرلمان.

وشدد على أن "هذه الأمور لا يجب أن يجتهد فيها بهذه الطريقة الإعلامية دون مراعاة الآثار والنتائج التي يمكن أن ينتفع منها كيان غاصب وظالم ومنتهك لحقوق الشعوب وكرامتها".

يذكر أن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، قال في جلسة حوارية مع عدد من الإعلاميين، إن "العراق يؤمن بحل الدولتين لإنهاء الأزمة الفلسطينية مع إسرائيل".

المصدر: RT