الأمم المتحدة تشتري 20 ألف طن من القمح لتقديمها لليمن
RT
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قال تجار أوروبيون اليوم الخميس إن وكالة مساعدات تابعة الأمم المتحدة اشترت نحو 20 ألف طن من قمح الطحين، تمهيدا لشحنها إلى اليمن في صفقة أبرمت في شهر ديسمبر الماضي.
ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن مصدر القمح قد يكون أوكرانيا، مشيرة إلى أن نقل الشحنة سيكون في يناير.
وكانت المنظمة الإنسانية البريطانية "أنقذوا الأطفال" قد حذرت من أن مجاعة تهدد مليون طفل إضافي في اليمن بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
المصدر: رويترز
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