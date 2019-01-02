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الجيش اللبناني يفكك خلية من "داعش" كانت تنشط بين المتن والشمال

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يفكك خلية من
alnour.com.lb
عملية لمديرية المخابرات التابعة الجيش اللبناني
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أعلنت قيادة الجيش اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، عن توقيف خلية لتنظيم "داعش"، في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة في فترة أعياد رأس السنة الجديدة.

وأفادت القيادة، في بيان نشر على حسابها في تويتر، بأن مديرية المخابرات التابعة للجيش تمكنت "نتيجة الجهود المكثفة" التي قامت بها في مختلف مناطق البلاد خلال فترة الأعياد، "من توقيف خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي​، تتألف من أربعة سوريين، كانوا موجودين بين منطقتي المتن​ والشمال​، يتواصلون مع قيادات التنظيم الإرهابي المذكور".

وأضاف البيان أن أعضاء الخلية "أحيلوا إلى القضاء​المختص" بعد التحقيق معهم.

المصدر: النشرة

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