الجيش اللبناني يفكك خلية من "داعش" كانت تنشط بين المتن والشمال

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، عن توقيف خلية لتنظيم "داعش"، في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة في فترة أعياد رأس السنة الجديدة.

وأفادت القيادة، في بيان نشر على حسابها في تويتر، بأن مديرية المخابرات التابعة للجيش تمكنت "نتيجة الجهود المكثفة" التي قامت بها في مختلف مناطق البلاد خلال فترة الأعياد، "من توقيف خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي​، تتألف من أربعة سوريين، كانوا موجودين بين منطقتي المتن​ والشمال​، يتواصلون مع قيادات التنظيم الإرهابي المذكور".

توقيف خلية تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي بين منطقتي المتن والشمال.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/ZYkEw0Zybh — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) ٢ يناير ٢٠١٩

وأضاف البيان أن أعضاء الخلية "أحيلوا إلى القضاء​المختص" بعد التحقيق معهم.

المصدر: النشرة