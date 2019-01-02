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مصر تعلن عن أهم الاكتشافات الأثرية خلال عام 2018 (فيديو)

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مصر تعلن عن أهم الاكتشافات الأثرية خلال عام 2018 (فيديو)
Reuters Mohamed Abd El Ghany
آثار فرعونية
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أعلنت وزارة الآثار المصرية عن أهم الاكتشافات التي تمت خلال عام 2018، ونشرت الوزارة فيديو على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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العثور على مقبرة "قائد الجيش المصري"

واكتشفت البعثة الأثرية المصرية في 24 فبراير في منطقة الآثار الغريقة شمال منطقة تونا الجبل بالمنيا جبانة أثرية لمقابر عائلية، وفي أبريل كشفت البعثة المصرية الألمانية داخل منطقة المطرية عن أكثر من 4500 قطعة أثرية تخص تمثال الملك بسماتيك الأول.

أما في مايو فكشفت بعثة كلية الآثار في جامعة القاهرة عن مقبرة كبير لقادة الجيش في عهد الملك رمسيس الثاني داخل منطقة سقار، وفي يوليو اكتشفت البعثة المصرية الألمانية التابعة لجامعة توبنجن مجموعة من الدفنات وورشة للتحنيط جنوب هرم أوناس في سقارة.

المصدر: RT

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