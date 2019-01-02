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لحظة وفاة أجنبي داخل مسجد عقب أداء الصلاة في السعودية (فيديو)

أخبار العالم العربي

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وثق مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة داخل مسجد في حي الفيحاء بالعاصمة السعودية الرياض وفاة رجل من بنغلادش مباشرة بعد أدائه صلاة المغرب.

ويظهر الفيديو لحظة توجه الرجل إلى الصفوف الخلفية بعد أدائه الصلاة، والجلوس، لينتظر أصدقائه، ثم بدأ يرتخي وينهار رويدا رويدا، لينتبه إليه الجالسون بقربه ويكتشفوا بعدئذ أنه فارق الحياة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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