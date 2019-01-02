لحظة وفاة أجنبي داخل مسجد عقب أداء الصلاة في السعودية (فيديو)

لله هم

أحد الإخوة من بنجلاديش بعد صلاة المغرب في جامع الخليل ابراهيم عليه السلام في حي الفيحاء بالرياض، وبعد أن انتهى من أداء ركعتي سنة المغرب البعدية، رجع ليجلس في أخر المسجد يذكر ربه فهو في بيته.. وإذا بالمولى سبحانه يأذن بقبض روحه في أطهر البقاع في أرضه المسجد وهو متوضئ مصلي. pic.twitter.com/keVfXcwdEt