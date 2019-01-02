لحظة وفاة أجنبي داخل مسجد عقب أداء الصلاة في السعودية (فيديو)
وثق مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة داخل مسجد في حي الفيحاء بالعاصمة السعودية الرياض وفاة رجل من بنغلادش مباشرة بعد أدائه صلاة المغرب.
ويظهر الفيديو لحظة توجه الرجل إلى الصفوف الخلفية بعد أدائه الصلاة، والجلوس، لينتظر أصدقائه، ثم بدأ يرتخي وينهار رويدا رويدا، لينتبه إليه الجالسون بقربه ويكتشفوا بعدئذ أنه فارق الحياة.
لله هم— د. محمد الجذلاني (@Mjathlani) 1 января 2019 г.
أحد الإخوة من بنجلاديش بعد صلاة المغرب في جامع الخليل ابراهيم عليه السلام في حي الفيحاء بالرياض، وبعد أن انتهى من أداء ركعتي سنة المغرب البعدية، رجع ليجلس في أخر المسجد يذكر ربه فهو في بيته.. وإذا بالمولى سبحانه يأذن بقبض روحه في أطهر البقاع في أرضه المسجد وهو متوضئ مصلي. pic.twitter.com/keVfXcwdEt
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي