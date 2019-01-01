مصر.. وفاة أرملة الشيخ عفت صاحب الفتاوي الشهيرة

توفيت علا الجندي، أرملة الشيخ عماد عفت، الذي قتل في أحداث مجلس الوزراء عام 2011 في أعقاب تبعيات أحداث يناير من العام ذاته.

وتركت أرملة الشيخ عماد عفت 4 أطفال في مقتبل العمر، بعد أن لقي زوجها مصرعه في الاشتباكات إثر إصابته بطلق ناري في أحداث مجلس الوزراء في يوم الجمعة 16 ديسمبر 2011.

والشيخ عماد عفت، كان يعمل مدير إدارة الحساب الشرعي وأحد أمناء دار الإفتاء وصاحب العديد من الفتاوى، من أبرزها، ما أفتى به من حرمة التصويت لأعضاء الحزب الوطني المنحل نظرا لأنهم أفسدوا حياة المصريين السياسية والاقتصادية والصحية والإعلامية على مدار ثلاثة عقود.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن المتوفين لديهما 4 أطفال، وتحسر النشطاء على حالة الأطفال الذين لم يعد لهم أب ولا أم وهم في مقتبل العمر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية