الكشف عن مصدر الكوليرا في الجزائر

أكد معهد باستور بالجزائر بشكل قاطع ورسمي أن جرثومة الكوليرا التي انتشرت في البلاد مؤخرا، موجودة في مجرى وادي بني عزة بمدينة البليدة.

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وأوضح مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري جمال فورار، أمس الأربعاء، أن الجرثومة وجدت في مياه الوادي، بعد عملية تحليل مكثفة قام بها معهد باستور.

وأبرز أن أول حالة إصابة بالوباء سجلت في عائلة، تقيم على ضفاف وادي بني عزة الفاصل بين بلديتي البليدة وأولاد يعيش.

وكشف مدير الوقاية أن هذا الوادي يصب في مازافران بالجزائر العاصمة ويستغل للشرب والسقي الفلاحي، كاشفا أن أول حالة سجلت للداء كانت في خزرونة بالبليدة.

كما أشار إلى أن مياه الوادي لا تعتبر صالحة للشرب، مذكرا في ذات السياق بأن السلطات المحلية ستقوم بواجبها لمنع انتقال العدوى.

ولا تزال التصريحات المتضاربة تطبع أزمة وباء الكوليرا الذي تواجهه الجزائر حاليا، حيث أعلن مدير الوقاية منذ 15 يوما عن توصل مصالح الوزارة إلى مصدر بكتيريا الوباء، وذلك في منبع مائي بسيدي لكبير في بلدية حمر العين بتيبازة، ليتم بعدها تكذيب المعلومة من قبل السكان الذين لم تسجل أية حالة في أوساطهم.

كما أكد معهد باستور أن الخضار والفواكه هي مصدر المرض، ليسارع بعد 48 ساعة إلى تكذيب المعلومة والقول إن الخضار والفواكه سليمة، بعد تأكيد وزير الفلاحة على سلامة المنتوجات الفلاحية.

وإلى غاية التحديد القاطع والنهائي لمصدر المرض، تشهد الوضعية الوبائية استقرارا نسبيا، في ظل عدم إعلان وزارة الصحة عن أية حالات إصابة جديدة بالمرض إلى غاية كتابة هذه السطور.

المصدر: صحيفة النهار