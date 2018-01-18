دمشق تحذر تركيا من اجتياح عفرين وتهددها بإسقاط طائراتها

حذرت الخارجية السورية تركيا من أن سوريا ستتصدى على الفور لأي هجوم قد تشنه القوات التركية على الأراضي السورية في عفرين شمال غربي سوريا.

وأكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد أن بلاده ستقابل أي تحرك تركي عدواني وشن أي عمل عسكري يطال الأراضي السورية بالتصدي الملائم.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم: "نحذر القيادة التركية من أنه وفي حال المبادرة إلى بدء أي عمل عسكري في منطقة عفرين، فإننا سنعتبره عدوانا يشنه الجيش التركي على أراضي سوريا".

"قوات الدفاع الجوي السورية استعادت قوتها الكاملة وهي جاهزة لتدمير الأهداف الجوية التركية في السماء السورية، وهذا يعني أنه في حال اعتداء الطيران التركي على سوريا فيجب عليه ألا يعتبر نفسه في نزهة".

"عفرين خاصة، والمنطقة الشمالية والشمالية الشرقية من سوريا كانت منذ الأزل، وستبقى أرضا عربية سورية".

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وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد توعد مؤخرا بأن تقضي قوات بلاده على المسلحين الأكراد شمال سوريا في حملة ستنطلق "في القريب"، مدعومة من المعارضة السورية المسلحة لتحرير مدينتي عفرين ومنبج في ريف محافظة حلب.

وجاء تصريح أردوغان عقب إعلان واشنطن عن تشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف فرد شمال شرقي سوريا منضوية تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية.

المصدر: سانا

نتاليا عبدالله