القضاء الإسرائيلي يقرر تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ليومين

أفادت مراسلة RT في القدس الاثنين بأن القضاء الإسرائيلي قرر تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ليومين.

يشار إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية قد طلبت الاثنين تمديد اعتقال التميمي حتى انتهاء الإجراءات المتخذة بحقها.

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واعتقلت عهد التميمي قبل 25 يوما بالتزامن مع الاحتجاجات على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وكانت التميمي ذات الـ16 عاما، قد اعتقلت في قريتها النبي صالح مع ابنة عمها نور التي أفرج عنها في وقت لاحق بكفالة مالية، كما اعتقلت السلطات الإسرائيلية والدتها قبل 24 يوما.

وأعلنت غابي لاسكي محامية التميمي في تعليق للصحفيين قبل جلسة الاستماع الخاصة بموكلتها، أن النيابة طالبت بإسناد 12 تهمة لعهد تتعلق بستة حوادث مختلفة، بينها تهمة الاعتداء بالضرب على أفراد قوات الأمن الإسرائيلي، ورشقهم بالحجارة وتهديدهم.

وأثار اعتقال التميمي غضبا فلسطينيا وعربيا وعالميا، وسلط الضوء على انتهاكات الجيش الإسرائيلي لحقوق الأطفال، ولاسيما في ظل احتمال الحكم على التميمي بالحبس لمدة طويلة إذا ما أقدم القضاء العسكري الإسرائيلي على إدانتها.

وظهرت عهد ونور في شريط فيديو راج على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما تدفعان وتضربان جنديين إسرائيليين كانا في فناء منزل عائلة عهد أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

المصدر: RT + وكالات

ياسين بوتيتي