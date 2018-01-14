 
مباشر

دي ميستورا يدعو للتحقيق في مقتل عضو منصة القاهرة في دمشق

أخبار العالم العربي

دي ميستورا يدعو للتحقيق في مقتل عضو منصة القاهرة في دمشق
Reuters Denis Balibouse
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jqo4

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لإيجاد ومعاقبة المسؤولين عن مقتل عضو هيئة التفاوض السورية عن منصة القاهرة منير درويش.

وجاء في بيان صدر عن مكتب الدبلوماسي: "دي ميستورا يعبر عن صدمته وأسفه بشأن وفاة منير درويش في مستشفى في دمشق بعد تعرضه للدهس من قبل مجهول قرب منزله. كما يدعو المبعوث الخاص لتحديد أسماء المسؤولين عن الحادث ومعاقبتهم".

وأضاف البيان أن درويش كان يترأس المناقشات الفنية المشتركة مع الأمم المتحدة باسم منصة القاهرة في يونيو/حزيران، ويوليو/تموز عام 2017 حيث عرض مستوى رفيعا من البراغماتية".

وكان رئيس حركة العمل الوطني من أجل سوريا، ورئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أحمد رمضان، اتهم السلطات السورية بتصفية درويش في المشفى، بسبب مشاركته في الجولة السابقة من مفاوضات جنيف.

من جهته طالب مستشار الهيئة العليا للمفاوضات يحيى العريضي "الجهات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإجراء تحقيق جنائي شفاف بحادثة اغتيال درويش".

المصدر: وكالات

أولغا رودكوفسكايكا

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة