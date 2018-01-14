دي ميستورا يدعو للتحقيق في مقتل عضو منصة القاهرة في دمشق

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لإيجاد ومعاقبة المسؤولين عن مقتل عضو هيئة التفاوض السورية عن منصة القاهرة منير درويش.

وجاء في بيان صدر عن مكتب الدبلوماسي: "دي ميستورا يعبر عن صدمته وأسفه بشأن وفاة منير درويش في مستشفى في دمشق بعد تعرضه للدهس من قبل مجهول قرب منزله. كما يدعو المبعوث الخاص لتحديد أسماء المسؤولين عن الحادث ومعاقبتهم".

وأضاف البيان أن درويش كان يترأس المناقشات الفنية المشتركة مع الأمم المتحدة باسم منصة القاهرة في يونيو/حزيران، ويوليو/تموز عام 2017 حيث عرض مستوى رفيعا من البراغماتية".

وكان رئيس حركة العمل الوطني من أجل سوريا، ورئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أحمد رمضان، اتهم السلطات السورية بتصفية درويش في المشفى، بسبب مشاركته في الجولة السابقة من مفاوضات جنيف.

من جهته طالب مستشار الهيئة العليا للمفاوضات يحيى العريضي "الجهات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإجراء تحقيق جنائي شفاف بحادثة اغتيال درويش".

المصدر: وكالات

أولغا رودكوفسكايكا