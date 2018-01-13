290 جريحا فلسطينيا حصيلة الصدامات مع الجيش الإسرائيلي الجمعة

أبلغ المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن ما لا يقل عن 290 فلسطينيا أصيبوا خلال اشتباكات مع الشرطة والجيش الإسرائيليين في الضفة الغربية وحدود قطاع غزة يوم الجمعة.

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وقال المتحدث لوكالة نوفوستى الروسية، أن "عدد الجرحى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغ يوم الجمعة 290 شخصا، بينهم 45 جرحوا بالرصاص الحي و30 بالرصاص المطاطي و215 بقنابل الغاز".

ووفقا لمصادر وزارة الصحة في قطاع غزة، لا توجد إصابات خطيرة.

وتستمر موجة الاحتجاجات الفلسطينية بشدة متفاوتة منذ شهر ونصف الشهر، ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

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وقدر الجيش الإسرائيلي أن حوالي 850 فلسطينيا شاركوا في الاحتجاجات في 17 منطقة من الضفة الغربية، وحوالي ألف فلسطيني في أربعة مواقع على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل يوم الجمعة.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس