لافروف وجاويش أوغلو يبحثان الوضع في إدلب

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، خلال اتصال هاتفي الأوضاع في مدينة إدلب السورية، التي تم إعلانها منطقة خفض التصعيد.

هذا ولم يذكر المصدر الذي صرح بذلك أي تفاصيل إضافية.

إلى ذلك أفادت وكالة "الأناضول"، في وقت سابق أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، أكد خلاله على ضرورة وقف الجيش السوري هجماته بإدلب والغوطة الشرقية، لإنجاح مباحثات أستانا ومؤتمر سوتشي، ودعم المسار السلمي والمفاوضات بين النظام والمعارضة.

ونقلت الوكالة عن المصادر ذاتها أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في سوريا، والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد الرئيسان عزمهما على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الأصعدة، كما تبادلا الآراء حول اجتماع مجلس التعاون المشترك بين البلدين.

وهذا وكانت الخارجية التركية قد استدعت الثلاثاء الماضي، سفيري روسيا وإيران، للتعبير عن انزعاجها جراء هجمات النظام السوري على مناطق "خفض التوتر" التي تم الاتفاق حولها في مباحثات أستانا.

المصدر: وكالات

نادر همامي