سلفي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

تداول نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة سلفي، جمعت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وابن أخيه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.

وذكرت مواقع سعودية أن الصورة التقطت خلال مأدبة غذاء، أقيمت على شرف العاهل السعودي في قصر الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز، لافتة إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز اعتاد على تناول الغذاء مع إخوته بحضور عدد من الأمراء.

الملك سلمان بن عبدالعزيز ضاحكاً مع ابن اخيه الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز حفظهم الله في صورة “سلفي” عفوية

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إذا أعجبتك الصورة رتويت 💚🇸🇦 pic.twitter.com/hSvBjGiQIF — عبدالله بن ربيعان (@AboGhadah) January 9, 2018

المصدر: تويتر

محمد الطاهر