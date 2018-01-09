مراسلتنا: محاولة طعن قرب مستوطنة شيلو شمال رام الله

أفادت مصادر إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل فتاة فلسطينية بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "شيلو" شمال رام الله في الضفة الغربية.

وقالت المصادر إن مستوطنا اشتبه بالفتاة، التي اقتربت من مفترق المستوطنة، فصاح باتجاهها مشهرا مسدسه نحوه، وبعد ذلك ألقت الفتاة سكينا وزجاجة تحتوي على مواد مشتعلة كانت بحوزتها.

وأضافت المصادر أن الجنود الإسرائيليين الموجودين في المكان تدخلوا بعد ذلك واعتقلوا الفتاة، بعد أن هاجموها وطرحوها أرضا، قبل نقلها في سيارة عسكرية.

المصدر: RT + معا

علي جعفر