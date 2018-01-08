المخابرات الأردنية تحبط مخططا إرهابيا استهدف الأمن الوطني

ذكرت وكالة أنباء بترا، أن دائرة المخابرات العامة أحبطت بعد عمليات متابعة استخبارية مخططا إرهابيا، خططت له خلية ارهابية مؤيدة لداعش خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وبحسب "بترا"، كشفت التحقيقات أن عناصر الخلية أعدوا خططا متكاملة لتنفيذ عملياتهم، وقاموا بإجراء عمليات استطلاع ومعاينة لتلك الأهداف، ووضع آلية لتنفيذ تلك العمليات، ومن أهم أهداف الخلية (مراكز أمنية وعسكرية، ومراكز تجارية، ومحطات إعلامية، ورجال دين معتدلين).



كما خطط عناصر الخلية لتأمين الدعم المالي لتنفيذ مخططاتهم لشراء الأسلحة الرشاشة من خلال تنفيذ عمليات سطو على عدد من البنوك في مدينتي الرصيفة والزرقاء وسرقة عدد من المركبات، بهدف بيعها للحصول على التمويل والدعم المالي لتنفيذ المخططات، فضلا عن خطط لتصنيع متفجرات باستخدام مواد أولية متوفرة بالأسواق.



وجرى تحويل كافة عناصر الخلية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، والذي باشر بالتحقيق معهم، وأسند لهم تهما تتعلق بالإرهاب، وستتم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة حال الانتهاء من إجراءات التحقيق.

وأسفرت عمليات المتابعة الاستخبارية المبكرة عن اعتقال 17 عنصرا متورطين بهذه العمليات وضبط الأسلحة والمواد التي كان من المقرر استخدامها لتنفيذ المخطط.

المصدر: بترا

نتاليا عبدالله