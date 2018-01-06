حكومة سيئول تشكل وفدها لمحادثات رفيعة المستوى مع بيونغ يانغ

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية السبت، أنها اقترحت على كوريا الشمالية إرسال وفد مكون من 5 مسؤولين برئاسة وزير الوحدة تشون جو ميونغ كيون.

ويشمل الوفد كلا من نائب وزير الوحدة تشون هيه سيونغ، والنائب الثاني لوزير الثقافة والرياضة والسياحة نو تيه كوانغ، ومساعد مكتب رئيس الوزراء، ونائب مدير التخطيط للجنة تنظيم أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية وأولمبياد بيونغ تشانغ للمعاقين كيم كي-هونغ.

وحسب وزارة الوحدة قدمت الوزارة للجانب الكوري الشمالي قائمة بأسماء أعضاء الوفد للمحادثات رفيعة المستوى المخطط عقدها الثلاثاء القادم، عبر قناة الاتصال في قرية بانمونجوم الحدودية، وطلبت من الجانب الشمالي تقديم قائمة بأعضاء الوفد الشمالي في أقرب وقت ممكن.

وقالت الوزارة إن تشكيل الوفد لم يحسم بعد، حيث تنتظر الوزارة ردا من الجانب الشمالي.

ويعتبر إدراج أكثر من وزارة في قائمة الوفد أمرا نادرا، وأعادت الوزارة سبب إدراج نواب الوزراء في المحادثات المرتقبة إلى إجراء محادثات عمل بعد المحادثات رفيعة المستوى.

المصدر: يونهاب