الداخلية العراقية: مقتل 15 داعشيا أثناء تسللهم إلى سوريا

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، قتل 15 عنصرا من تنظيم "داعش" لدى تنقلهم على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، حسبما أفادت وكالة "السومرية" العراقية.

وقال بيان صدر عن الوزارة: "بجهد استخباري نوعي تمكنت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية في وكالة الاستخبارات من قتل 15 إرهابيا انغماسيا ينتمون إلى عصابات "داعش" الإرهابي"... "ذلك جاء أثناء تنقلهم بين الشريط الحدودي العراقي السوري".

ووفقا للبيان، فقد كان بحوزة العناصر التي استهدفتهم قوات الشرطة الاتحادية " أسلحة متوسطة وأحزمة ناسفة، ورصدوا بعد مراقبة استمرت لعدة أيام باستخدام التقنيات الحديثة، ونفذت العملية بنجاح بناء على معلومات استخبارية دقيقة".

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت سيطرتها بالكامل على الحدود مع الجارة سوريا وتحريرها ما تبقى من بؤر إرهابية تابعة لتنظيم "داعش"، وذلك على لسان القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي، في الـ 9 ديسمبر/كانون الأول 2017.

المصدر: السومرية

علي الخطايبة