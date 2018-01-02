تركيا "ترد بالمثل" على "النيران السورية"

ذكرت مصادر أمنية تركية أن قذيفتين مدفعيتين انطلقتا من الأراضي السورية، اليوم الثلاثاء، سقطتا على ريف ولاية هطاي جنوبي تركيا، وردّت المدفعية التركية على مصدر النيران.

وقالت المصادر، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، إن "القذيفتين اللتين أطلقتا من منطقة خاضعة لسيطرة قوات الحكومة السورية سقطتا قرب مخفر حدودي في منطقة بلنغوز في قضاء يايلاداغي على الحدود مع سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن "الوحدات العسكرية التركية ردت بالمثل على مصدر النيران، موضحة أن "القذيفتين سقطتا على أرض زراعية خالية ولم تسفرا عن قتلى أو جرحى".

وتتهم السلطات التركية الجيش السوري، بتنفيذ هجمات مستمرة على القرى الخاضعة لسيطرة المعارضة القريبة من حدود هطاي، ما يؤدي من حين لآخر إلى قصف مناطق تركية.

المصدر: الأناضول

رفعت سليمان