روس يقدمون هدايا رأس السنة لأطفال سوريين

قام العسكريون من مركز المصالحة الروسي في سوريا بمناسبة عيد رأس السنة بتوصيل الهدايا للأطفال السوريين والتي تم تجميعها في إطار حملة "أطفال روسيا لأطفال سوريا".

وقام المشاركون في حركة "يونارميا" من مقاطعات تولا وبسكوف وموسكو وكذلك من مدن قازان واورينبورغ وأوفا الروسية بتجميع أكثر من 10 أطنان من الهدايا وبينها الملابس والأحذية واللوازم المدرسية واللُعب والحلويات للأطفال السوريين. وتم نقلها جوا إلى سوريا.

وقال سيرغي سيروبابا، ممثل مركز المصالحة الروسي، أثناء زيارته والعسكريين الروس إلى مدرسة غسان زوان في اللاذقية: "إنهم (المشاركون في الحملة) أرسلوا الكتب الدراسية والأطعمة وكذلك كتب تعليم اللغة الروسية التي تتمتع بشعبية كبيرة هنا".

وتحدثت سفيتلانا كراسوليا معلمة اللغة الروسية في هذه المدرسة: "يبلغ عدد التلاميذ في المدرسة 94 طفلا فقدوا ذويهم في النزاع العسكري. طبعا الأطفال كانوا سعداء جدا بالهدايا، لذلك نريد أن نشاركهم هذه الدقائق من الفرح".

هذا وحصل الأطفال في المدرسة التابعة لكنيسة القديس يوحنا المعمدان في اللاذقية على الألعاب والحلويات أيضا التي جمعها لهم طلاب مدرسة دينية في موسكو وكذلك بعض العسكريين المتقاعدين من حركة "الأخوة العسكرية".

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا