ترودو: كندا مرعوبة من الضربات الإسرائيلية على رفح

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن بلاده "مرعوبة" من الضربات الإسرائيلية على رفح التي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

وأكد ترودو للصحفيين، يوم الثلاثاء، إن "كندا لا تؤيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح بأي شكل من الأشكال".

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وأضاف أن "المعاناة الإنسانية الواسعة النطاق التي نراها في قطاع غزة يجب أن توقف"، داعيا لوقف إطلاق النار في غزة ومشيرا إلى ضرورة زيادة أحجام المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

يذكر أن وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت عن مقتل ما لا يقل عن 21 مدنيا وإصابة العشرات بجروح جراء القصف الإسرائيلي لمخيم للنازحين غربي رفح، يوم 26 مايو.

المصدر: تاس