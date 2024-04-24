اغتصاب وتحويل وجهة وسطو وغيرها.. الأمن التونسي يوقف شخصا صدرت في حقه أحكام بالسجن تفوق 21 عاما

قالت وسائل إعلام تونسية يوم الأربعاء إن قوات الأمن ألقت القبض على شخص صدرت في حقه أحكام بالسجن تفوق 21 عاما.

وفي التفاصيل، ذكرت وكالة الأنباء التونسية أن أعوان مركز الحرس الوطني بدوار هيشر من ولاية منوبة شمال البلاد، ألقوا يوم الثلاثاء القبض على شخص مطلوب صدرت في حقه 10 مناشير تفتيش ومحكوم بـ 21 سنة و8 أشهر سجنا في قضايا إجرامية مختلفة.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم نصب كمين محكم والقبض على المذكور (45 عاما).

وأفاد المصدر أن المتهم محكوم بالسجن لمدة 10 سنوات بقضية اغتصاب، و4 سنوات من أجل تحويل وجهة فتاة، و4 سنوات من أجل السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه وإحالته إلى الجهة القضائية المطلوب لديها.

المصدر: وات