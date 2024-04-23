مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في أريحا

قتل فلسطيني بالرصاص إثر اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء مدينة أريحا شرق الضفة الغربية.

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وأعلن مدير مستشفى أريحا الحكومي مقتل شادي جلايطة (44 عاما) إثر إصابته برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة أريحا شرق الضفة الغربية.

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيمي عقبة جبر وتل السلطان في أريحا، فجر اليوم.

واعتقلت من مخيم عين السلطان الشابين خميس أبو داهوك وجهاد مناصرة، فيما دار اشتباك في مخيم عقبة جبر ونداءات في المساجد للتصدي للقوات الإسرائيلية المقتحمة.

وقالت مصادر فلسطينية إن فتى أصيب بالرصاص في صدره لدى اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم.

وفي نابلس، اقتحمت القوات الاسرائيلية، فجر اليوم، البلدة القديمة، بعدد من الآليات وانتشرت في عدة حارات داخل البلدة، والسوق الشرقي من دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأطلق مسلحون فلسطينيون النار تجاه القوات الإسرائيلية خلال انسحابها من مخيم بلاطة في نابلس.

المصدر: RT