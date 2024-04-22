بيان مصري عن اكتشاف مقابر جماعية جديدة بأحد المجمعات الطبية في خان يونس

أدانت وزارة الخارجية المصرية الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقيم الإنسانية في قطاع غزة، بعد اكتشاف مقابر جماعية بأحد المجمعات الطبية بخان يونس.

وتعقيبا على اكتشاف مقابر جماعية بأحد المجمعات الطبية بخان يونس جنوب قطاع غزة، صرح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، بأنه "من المؤسف والمشين أن يستمر انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية بهذه الفجاجة في القرن الحادي والعشرين، على مرأى ومسمع من جميع دول العالم والمنظمات الدولية المعنية ومجلس الأمن".

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وأدان المتحدث باسم الخارجية "الإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، والتي تطال المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية"، مجددا التأكيد على "ضرورة التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، وإجراء التحقيقات اللازمة للمساءلة ومحاسبة مرتكبيها".

وأوضح أن "ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لايقل فجاجة وخطورة، ويزيد من تفاقم الأزمة ويهدد بتفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مطالبا "بضرورة وضع حد فوري للعنف والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية".

هذا وذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم أن الطواقم الحكومية تواصل عملها لليوم الرابع، حيث جرى انتشال 73 جثة بمجمع ناصر الطبي في خان يونس ليصل العدد الإجمالي إلى 283.

المصدر: RT