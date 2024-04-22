إطلاق نار في مدرسة دولية بمصر.. والشرطة تتحرك (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لا تتجاوز مدته الـ 30 ثانية، صوره أحد المتواجدين بمحيط إحدى المدارس الدولية بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة، لحظة إطلاق أعيرة نارية من قِبل مهندس بترول.

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وتحفظت أجهزة الأمن المصرية بالقاهرة على مقاطع الفيديو حيث رصدت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وإطلاق النيران أمام مدرسة دولية في المعادي من قبل ولي أمر زعم أنه ضابط شرطة فقام بالتعدي على طلاب وأطلق النار لتخويفهم خلال مشاجرة مع ابنه بالمدرسة.

وكشف التحقيقات الأولية أن قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا من الأهالي بالقبض على مهندس بترول انتحل صفة ضابط شرطة واقتحم مدرسة بنطاق دائرة القسم وأطلق أعيرة نارية لإثارة الذعر في نفوس الطلاب الذين تشاجروا مع نجله.

وأوضحت التحقيقات أن الأهالي أكدوا أن أحد الأشخاص قام بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة صوت أمام مدرسة دولية بمنطقة زهراء المعادي الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، وعندما أمسك به الأهالي أكد لهم أنه ضابط شرطة.

وتحقق النيابة مع المتهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية