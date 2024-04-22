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عميد إسرائيلي: تصرفنا في غزة كقطيع من الفيلة وتركنا خرابا هائلا

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عميد إسرائيلي: تصرفنا في غزة كقطيع من الفيلة وتركنا خرابا هائلا
Globallookpress
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تفاخر العميد دفيد بار كليفا، قائد فرقة "36" في الجيش الإسرائيلي التي عملت في قطاع غزة، بحجم الدمار والتخريب الذي تركه جنوده في أرجاء القطاع.

وقال كليفا في حوار مع موقع "واينت": "في كل مكان تواجدنا فيه تصرفنا كقطيع من الفيلة وتركنا خرابا هائلا".

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وتباهى القائد الإسرائيلي تحديدا بتخريب جنوده البنى التحتية في قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص خلال العملية الأخيرة في مستشفى "الشفاء"، واصفا ما قامت به قواته بأنه "تطهير مطلق حتى النهاية".

المصدر: "واينت"

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