عميد إسرائيلي: تصرفنا في غزة كقطيع من الفيلة وتركنا خرابا هائلا

تفاخر العميد دفيد بار كليفا، قائد فرقة "36" في الجيش الإسرائيلي التي عملت في قطاع غزة، بحجم الدمار والتخريب الذي تركه جنوده في أرجاء القطاع.

وقال كليفا في حوار مع موقع "واينت": "في كل مكان تواجدنا فيه تصرفنا كقطيع من الفيلة وتركنا خرابا هائلا".

״לא היו תוכניות מתאימות לזה. הייתה תוכנית בהיקף קטן ולא רלוונטי. שיפא? המעגנה? נוסייראת? מי תיכנן בכלל להיות שם?״ עונה לנו תא״ל דדו בר כליפא, מאוג 36, לשאלה מדוע התעכב התמרון בתחילת המלחמה.

זה הזמן לשאול את אלוף פיקוד דרום לשעבר אליעזר טולדנו וגם את הרמטכ״ל הקודם אביב כוכבי איך… pic.twitter.com/8cYrh6jHb7 — יוסי יהושוע - Yossi Yehoshua (@YehoshuaYosi) April 22, 2024

إقرأ المزيد

وتباهى القائد الإسرائيلي تحديدا بتخريب جنوده البنى التحتية في قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص خلال العملية الأخيرة في مستشفى "الشفاء"، واصفا ما قامت به قواته بأنه "تطهير مطلق حتى النهاية".

المصدر: "واينت"