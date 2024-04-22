أوروبا تحاول دعم مصر لاستقبال عدد كبير من اللاجئين

كشف رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالعاصمة المصرية القاهرة كريستيان بيرجر أن الاتحاد الأوروبي خصص 2 مليون يورو لمصر لمساعدتها في احتواء اللاجئين والوافدين السودانيين الجدد.

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وأوضح أن ذلك يأتي في إطار مشروع "تعزيز التماسك الاجتماعي في سبل العيش وبناء القدرة على الصمود بين اللاجئين والوافدين السودانيين الجدد والمجتمعات المضيفة"، والذي يقوم بتنفيذه برنامج الأغذية العالمي، من ديسمبر 2023 لمدة 18 شهرا.

ويهدف هذا المشروع إلى تمكين 6000 امرأة ورجل، من المصريين والسودانيين الفارين من الصراع والنزاعات، من خلال تدريبات مهنية علي المهارات والمؤهلات القابلة للتسويق بدرجة عالية وتعزيز 500 مستفيد، من اللاجئين والمجتمع المضيف، لتسهيل وصولهم إلى الأنشطة المدرة للدخل من خلال المنح الصغيرة لإنشاء مؤسسات صغيرة وصغيرة الحجم.

وأشاد بيرجر، بحكومة مصر وجهودها لدعم واستضافة اللاجئين السودانيين في جميع المحافظات، وخاصة أسوان التي تعد أول محافظة مصرية يدخلها الوافدون السودانيون الجدد، وكذلك القاهرة والإسكندرية ودمياط، لجهودها الرائعة في استضافة اللاجئين السودانيين وخاصة الأكثر ضعفا؛ مشيرا إلى أنه و منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، عبر أكثر من 245,500 شخص الحدود السودانية المصرية.

المصدر: اليوم السابع