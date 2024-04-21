إدارة مطار بغداد تصدر تنبيها قبل ساعات من وصول أردوغان

نوهت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، بإطلاق مدفع صوتي تجريبي تحضيرا لاستقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم غد الاثنين.

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وذكرت الإدارة في بيان رسمي أن "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، تسترعي اهتمام المواطنين إلى أنه سيجري إطلاق مدفع صوتي تجريبي في الجانب العسكري ضمن مطار بغداد الدولي، في إطار التحضيرات البروتوكولية لاستقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث من المقرر أن يصل العراق يوم غد الاثنين".

وأضاف البيان أن "إطلاق 21 قذيفة مدفعية يعتبر من البروتكولات والقواعد المتوارثة لدى مراسم استقبال كبار الشخصيات السياسية بين الدول".

ومن المقرر أن يزور أردوغان العراق يوم غد الاثنين للمرة الأولى منذ 12 عاما.

وذكرت صحيفة "حريت" التركية أنه من المقرر خلال المحادثات التي ستجري في بغداد وأربيل (كردستان العراق)، أن يتم بحث القضايا الاقتصادية، إلى جانب مناقشة إنشاء مركز عمليات مشترك لمكافحة الإرهاب وقواعد تركية دائمة في شمال العراق بعمق 30-40 كلم، ومنطقة أمنية في مناطق "هاكورك" و"متينا" و"زاب" و"غارا"، حيث توجد قواعد رئيسية لحزب العمال الكردستاني (PKK).

المصدر: RT