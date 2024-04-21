تفاعل متنوع في الأردن مع ظهور السنوار
أطلق الأردني رعد الجبور، اسم "السنوار" على نجله المولود حديثا، نسبة إلى قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، ما أثار ردود فعل متنوعة عبر وسائل التواصل.
فقد تداول ناشطون شهادة ولادة الطفل وتفاعلوا معها، بين من احتفى بهذه الخطوة، وبين من أعرب عن قلقه على مستقبل الطفل.
أما والد السنوار، فقد قال عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن عمر طفله لم يتجاوز الأسبوع وقد بدأ "صياح العنصريين"، وأضاف أن "الحكومة الأردنية داعمة للقضية والشعب الفلسطيني ولا تتدخل بأسماء الأطفال"، في رد على تغريدة ذكرته بإغلاق مطعم حمل اسم "7 أكتوبر" بالأردن.
انا انسان مش تبع مشاهدات ومتابعات— رعد الجبور بني صخر (@RaadAljboo10184) April 19, 2024
بالله عليكم ما حد يتابعني
وبعدين انا ما نزلت ولا منشور بأسم أبني
اصدقائي هما الي نزلو والباقي صار يشارك وانا رديت عليهم مش جاي ادور اترندات هان
انا انسان ع منصة تيك توك معروف بأسم رعد بني صخر صوت وصوره فروقو وهدو علينا يا الصفحات المجهوله
أب في الأردن من قبيلة بني صخر— Maya rahhal (@rahhalmaya83) April 18, 2024
يطلق على مولوده الجديد اسم " السنوار"..
تحية كبيرة لهاذا القرار الشجاع من الأب بتسمية طفله السنوار
وتحية كبيره للقائد #يحيى_السنوار الذي يْسطر أروع الملاحم البطولية في العصر الحديث في غزة العزة#غزة#الاردنpic.twitter.com/0Ob4ln2DuW
اخوي خالد ليش مستغرب وقاعد بدك تحلل وحطيتني مثل عملية استطلاع شو بدو يصيرلي او يصير لابني ترا الحكومه الاردنيه داعمه للقضيه والشعب الفلسطيني وشغلة الاسماء هاي الحكومه ما بتدخل فيها ابدن الله الي بسمعك بحكي اني متبني يحيى السنوار وحاطو بدفتر عيلتي ترا ابني يخوي دعوه مرتبه منك افضل https://t.co/WkIv39qQle— رعد الجبور بني صخر (@RaadAljboo10184) April 19, 2024
المصدر: RT