تفاعل متنوع في الأردن مع ظهور السنوار

أطلق الأردني رعد الجبور، اسم "السنوار" على نجله المولود حديثا، نسبة إلى قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، ما أثار ردود فعل متنوعة عبر وسائل التواصل.

إقرأ المزيد

فقد تداول ناشطون شهادة ولادة الطفل وتفاعلوا معها، بين من احتفى بهذه الخطوة، وبين من أعرب عن قلقه على مستقبل الطفل.

أما والد السنوار، فقد قال عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن عمر طفله لم يتجاوز الأسبوع وقد بدأ "صياح العنصريين"، وأضاف أن "الحكومة الأردنية داعمة للقضية والشعب الفلسطيني ولا تتدخل بأسماء الأطفال"، في رد على تغريدة ذكرته بإغلاق مطعم حمل اسم "7 أكتوبر" بالأردن.

انا انسان مش تبع مشاهدات ومتابعات

بالله عليكم ما حد يتابعني

وبعدين انا ما نزلت ولا منشور بأسم أبني

اصدقائي هما الي نزلو والباقي صار يشارك وانا رديت عليهم مش جاي ادور اترندات هان

انا انسان ع منصة تيك توك معروف بأسم رعد بني صخر صوت وصوره فروقو وهدو علينا يا الصفحات المجهوله — رعد الجبور بني صخر (@RaadAljboo10184) April 19, 2024

أب في الأردن من قبيلة بني صخر

يطلق على مولوده الجديد اسم " السنوار"..



تحية كبيرة لهاذا القرار الشجاع من الأب بتسمية طفله السنوار



وتحية كبيره للقائد #يحيى_السنوار الذي يْسطر أروع الملاحم البطولية في العصر الحديث في غزة العزة#غزة#الاردنpic.twitter.com/0Ob4ln2DuW — Maya rahhal (@rahhalmaya83) April 18, 2024

اخوي خالد ليش مستغرب وقاعد بدك تحلل وحطيتني مثل عملية استطلاع شو بدو يصيرلي او يصير لابني ترا الحكومه الاردنيه داعمه للقضيه والشعب الفلسطيني وشغلة الاسماء هاي الحكومه ما بتدخل فيها ابدن الله الي بسمعك بحكي اني متبني يحيى السنوار وحاطو بدفتر عيلتي ترا ابني يخوي دعوه مرتبه منك افضل https://t.co/WkIv39qQle — رعد الجبور بني صخر (@RaadAljboo10184) April 19, 2024

المصدر: RT