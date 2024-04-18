مصر.. مزاعم استيلاء جمال مبارك على 57 طنا من الذهب تعود للواجهة.. ونائب برلماني يعلق

حدثت مشادة كلامية بين نائب بالبرلمان المصري، وعلاء نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حول "بلاغ سابق يتهم شقيق الأخير، جمال، بسرقة 75 طنا من الذهب من البنك المركزي المصري.

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وكتب النائب بالبرلمان المصري، مصطفى بكري، في حسابه الرسمي على منصة "إكس" ردا على ما نشره علاء مبارك من مرافعة محامي الأسرة، فريد الديب سابقا العام 2014 فيما يتعلق بادعاء استيلاء جمال مبارك على 75 طنا من الذهب، وقال بكري: "ياسيد علاء مبارك كف عن الكذب، كف عن الإدعاءات المغلوطه، لاتستدر عطف الناس بالأكاذيب، أنا لم أتقدم ببلاغ أتهم فيه شقيقك جمال بسرقة الذهب، أنت استشهدت بفريد الديب المحامي، وهاهو فريد الديب يعتذر لي علنا ويقول أنه أخطأ، مارأيك، هل ستعتذر أم تكابر؟".

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ياسيد علاء مبارك كف عن الكذب ، كف عن الإدعاءات المغلوطه ، لاتستدر عطف الناس بالأكاذيب ، أنا لم أتقدم ببلاغ أتهم فيه شقيقك جمال بسرقة الذهب ، أنت إستشهدت بفريد الديب المحامي ، وهاهو فريد الديب يعتذر لي علنا ويقول أنه أخطأ ، مارأيك ، هل ستعتذر أم تكابر؟ — مصطفى بكري (@BakryMP) April 17, 2024

ليرد عليه علاء مبارك بتغريدة: "يا سيد مصطفى مساء الخير عليك، مش عاجبنى أداءك اليوم مالك عصبي كده انهارده ومتنشن شويتين! صحتك بالدنيا يا راجل وسيبك من حدوته عم ذهب دي شوية ذهب يشقلبوا حالك كده، راجع الكلام اللي أنا كتبته بدقة كان على قصص و أكاذيب حضرتك التي لا تعد ولا تحصى، وأكاذيبك وإدعاءاتك المغلوطة و قصصك المفبركة خاصة عن الوالد وهو الأمر الذى يهمنا".

وأضاف: "وحتى تكون الأمور واضحة اسمع هذا الجزء البسيط جدا من أكاذيبك من كتابك اللي أخذه الأستاذ فريد إلى المحكمة وقولنا ده كلامك ولا الأستاذ فريد بيألف اتمنى لك نوما هادئا".

يا سيد مصطفى مساء الخير عليك ، مش عاجبنى أداءك اليوم مالك عصبي كده انهارده ومتنشن شويتين ! صحتك بالدنيا يا راجل وسيبك من حدوته عم ذهب دي شوية ذهب يشقلبوا حالك كده 😊 راجع الكلام اللي أنا كتبته بدقة كان على قصص و أكاذيب حضرتك التى لا تعد ولا تحصى وأكاذيبك وإدعاءاتك المغلوطة و قصصك… pic.twitter.com/LqsRlXYEKe — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 17, 2024

وأمس نشر ناشط على منصة "إكس" مقطع فيديو تم تداوله عن بلاغ سابق قدم العام 2014 يتهم شقيقه، جمال، بسرقة 75 طنا من الذهب من البنك المركزي، مع تعليق ورد فيه: "صباح الخير يا برنس (علاء مبارك) أسأل جمال فين الـ75 طن دهب دول.. الل مصطفى بكرى قال أنه خدهم من البنك المركزي.. صباح الابتسامة والضحك كمان".

#صباح_الخير يابرنس 🌹 @AlaaMubarak_

أسأل جمال فين ال ٧٥ طن دهب دول

الل مصطفى بكرى قال أنه خدهم من البنك المركزى 😂



صباح الابتسامه والضحك كمان 😂 pic.twitter.com/FnzagsHZqS — Abeer Ag (@AbeerA_g5) April 17, 2024

ليرد عليه علاء مبارك بتدوينة: "ده نشر قصص واكاذيب كثيرة عن الوالد رحمة الله عليه تعرض لها الاستاذ فريد في المحكمة ودي تعتبر نشر اخبار كاذبة دون أي دليل يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة اعتقد المادة 80 من قانون العقوبات، بس طبعا على قول الفنان احمد مكى مدام الأكاذيب والكلام علي الاسرة وإن ببلك يبقى سو وات... الاستاذ درش من صغره وهو معروف صباح الخير..".

وكان محامي أسرة مبارك، فريد الديب، قد قال خلال مجريات القضية العام 2014 إن "البنك المركزي لا يمتلك تلك الكمية، وتمت إحالة البلاغ لهيئة الرقابة الإدارية لإجراء تحرياتها بشأنه، وبإجراء التحريات، تبين عدم وجود سحب من البنك المركزي طوال عهد مبارك، وأن آخر عملية سحب تمت خلال فترة تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

المصدر: RT