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الحكومة الأردنية توجه رسالة للمواطنين بشأن طلعات سلاح الجو المستمرة في سماء المدن

أخبار العالم العربي

الحكومة الأردنية توجه رسالة للمواطنين بشأن طلعات سلاح الجو المستمرة في سماء المدن
Globallookpress
صورة لعرض جوي في سماء عمان
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قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين إن سلاح الجو الملكي سيستمر خلال هذه الفترة في تنفيذ طلعات جوية في سماء المملكة "من أجل ضمان سلامة المجال الجوي الأردني".

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وأشار المبيضين إلى أن هذه الدوريات الجوية التي سمع الأردنيون أصواتها خلال الأيام الماضية ستستمر، داعياً المواطنين إلى الاطمئنان كون هذه الإجراءات الاحترازية هدفها الحفاظ على أمن الوطن وسلامته.

وثمن "جهود نشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي الذين يقومون بواجبهم على أكمل وجه في حماية حدود الأردن، تساندهم أجهزتنا الأمنية العين الساهرة على أمن الوطن وراحة مواطنيه".

ودعا الوزير الأردنيين إلى "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الإشاعات أو المساهمة في تداولها منعاً لإثارة الشكوك في صفوف المواطنين"، كما حث وسائل الإعلام على توخي الدقة في نقل المعلومات والتعامل بحذر مع أية معلومة تتعلق بالأمن الوطني أو انتظام الحياة وسيرورتها.

ويأتي هذا الاستنفار الجوي الأردني عقب الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل مساء السبت الماضي ردا على القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.

المصدر: RT

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