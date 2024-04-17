اتصال هاتفي بين الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد حول أعمال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، يوم الثلاثاء، هاتفيا، أعمال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت "واس" أنه جرى خلال الاتصال بحث تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار، وأهمية بذل الجهود لمنع تفاقم الأوضاع لتجنيب المنطقة مخاطر الحروب.

هذا وأعربت وزارة الخارجية السعودية فجر اليوم الأحد، عن بالغ قلقها جراء تطورات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وخطورة انعكاساته، داعية الأطراف إلى ضبط النفس.

كما عبرت الإمارات عن قلقها البالغ تجاه التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، ودعت لوقف التصعيد وعدم اتخاذ أي خطوات تفاقم التوتر في المنطقة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، ليل السبت-الأحد، مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق مؤخرا، فيما أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري لاحقا أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية، أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على الهجوم.

المصدر: "واس" + "وام"