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إسرائيل تغلق الطريق رقم 10 على الحدود المصرية

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إسرائيل تغلق الطريق رقم 10 على الحدود المصرية
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قرر استمرار إغلاق الطريق رقم 10 على الحدود الإسرائيلية المصرية، وأن الطريق لن يكون مفتوحا أمام الجمهور في عيد الفصح اليهودي.

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مشاهد متداولة لازدحام كبير لـ
مشاهد متداولة لازدحام كبير لـ"إسرائيليين" في طابا لدخول مصر

وقال موقع walla الإخباري الإسرائيلي، إنه في إطار تقييم الوضع، تقرر أن الجيش الإسرائيلي لن يفتح الطريق رقم 10 أمام المسافرين هذا العام.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "كل وصول إلى المنطقة العسكرية مع الحدود المصرية يتطلب تنسيقًا وموافقة مسبقة، وأن الوصول إلى تلك المنطقة العسكرية دون تنسيق وموافقة مسبقة يعرض سلامة المسافرين للخطر."

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) إنه كجزء من تقييم الوضع، تقرر أن الجيش الإسرائيلي لن يفتح الطريق رقم 10 أمام المسافرين خلال عيد الفصح هذا العام.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو اليوم زعموا أنه يظهر ازدحاما كبيرا لـ"إسرائيليين" على معبر طابا لدخول مصر، مرفقا بتكهنات حول الأسباب.

وقال بعض النشطاء: "مشاهد لدخول عدد كبير من الإسرائيليين إلى سيناء وازدحام بمعبر طابا منهم قال السبب سياحة والبعض الآخر قال هروبا إلى أوروبا عن طريق مصر خوفا من اشتعال الوضع بين الصهاينة وإيران لأن الجيش يرفض سفرهم باعتبار البلاد في حالة حرب".

المصدر: walla

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