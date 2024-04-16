صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 33843، والمصابين إلى 76575.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "الجيش الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و110 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33843 شهيدا و76575 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي".

وناشدت وزارة الصحة بالقطاع في وقت سابق من اليوم المؤسسات المعنية توفير مولدات كهربائية للمستشفيات لتجنب كارثة صحية، كون مولداتها قابلة للتوقف في أي وقت بسبب عملها بكامل طاقتها على مدار الساعة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي قصفه على قطاع غزة، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق.

المصدر: RT