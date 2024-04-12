"حزب الله": قصفنا مرابض ‏مدفعية الجيش الإسرائيلي في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الجمعة، استهدافه لمرابض ‏مدفعية الجيش الإسرائيلي في منطقة الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا. ‏

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وقال "حزب الله" في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا اعتداءات ‏العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وأخرها على بلدتي الطيبة وعيتا الشعب قصف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 20:00 من مساء اليوم الجمعة، مرابض ‏مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

واستهدفت المدفعي الإسرائيلية اليوم، أطراف بلدة عيترون وأطراف بلدة بليدا في القطاع الأوسط جنوبي لبنان

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة مركبا ووادي هونين ووادي السلوقي جنوب لبنان، تزامنا مع انفجار صواريخ اعتراضية أطلقتها القبة الحديدية الإسرائيلية في أجواء القطاع الأوسط.

واستهدف الجيش الإسرائيلي أيضا بلدة الخيام ووادي بلدة حانين جنوبي لبنان.

وأفاد مراسلنا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية مستهدفا بثلاث صواريخ بلدة عيتا الشعب، وغارة استهدفت أحد المنازل في بلدة الطيبة، جنوب لبنان

المصدر: RT‏