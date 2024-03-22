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"حفرة الكنز" بمحافظة الجيزة المصرية "تبتلع" حارس عقار بداخلها

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انتشلت قوات الحماية المدنية المصرية بمحافظة الجيزة جثة حارس عقار لقي مصرعه عقب انهيار حفرة من الرمال عليه أثناء تنقيبه غير الشرعي عن الآثار بمنطقة الواحات البحرية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار حفرة على أحد الأشخاص أثناء تنقيبه عن الآثار بدائرة القسم.

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 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وتم انتشال جثة حارس عقار ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

هذا وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهمين الهاربين المشتركين مع المتوفى، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

المصدر: "صدى البلد"

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