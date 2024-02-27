تونس تستضيف مباحثات ليبية ـ ليبية لتشكيل حكومة جديدة

تستضيف تونس اجتماعا لأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين وأعضاء من اللجنة المشتركة 6+6 لبحث ملف تشكيل حكومة جديدة تنهي النزاع بين حكومة الوحدة والحكومة المكلفة من البرلمان.

وتشارك في الاجتماع الذي سيستمر ليومين شخصيات سياسية من خلفيات فكرية متعددة بالإضافة إلى وفد يمثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وقبل نحو أسبوع، حث المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الأطراف الرئيسية على المشاركة في الحوار دون شروط مسبقة.

وشدد باتيلي على أنه "من غير الممكن إحراز تقدم في إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، دون التوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف المؤسسية الرئيسية".

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ولا يزال الخلاف مستمرا بين الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا حول ملف تشكيل حكومة جديدة، وهو ما أدى إلى تعثر الحل وعرقلة الاتفاق على إجراء انتخابات، رغم المحاولات الأممية والدولية لإزالة هذه الخلافات.

ويرأس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، في حين يرأس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد.

المصدر: RT