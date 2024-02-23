تونس.. كاتب عام اتحاد الشغل ببنزرت يعتذر بعد لقائه بالسفير الأمريكي (صور)

اعتذر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت (شمالي تونس) بشير السحباني، في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك" عن اللقاء الذي جمعه بالسفير الأمريكي بتونس جوي هود بمقر ولاية بنزرت.

وجاء اعتذار بشير السحباني بعد استنكار عدد من النقابيين ومكونات المجتمع المدني والأوساط المساندة للقضية الفلسطينية حضوره اللقاء الذي تواجد فيه السفير الأمريكي جوي هود.

وقال كاتب عام اتحاد الشغل ببنزرت في التدوينة: "حضرت اليوم لقاء حول المؤسسات الأمريكية الناشطة بالجهة بحضور السفير الأمريكي".

وأضاف "كان علي ألا أحضر.. ولائي أجدده للقضية والحق الفلسطيني".

وتابع السحباني قائلا "أعتذر لرفاقي وخصوصا لأشقائي الفلسطينيين الذين تبيدهم آلة الحرب الصهيونية بدعم من الولايات المتحدة بالسلاح والفيتو".

واختتم تدوينته بالقول "أرجو من الأصدقاء أن يقبلوا هذا الاعتذار".

وكان مقر ولاية بنزرت قد احتضن صباح الخميس لقاء جمع والي بنزرت بسفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس حضره ممثلون عن المنظمات الوطنية والغرف الصناعية والاقتصادية بالجهة محوره دعم المؤسسات بالجهة.

المصدر: RT + "موزاييك"