علاء مبارك ينشر فيديو على عتبة ذكرى وفاة والده

نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك مقطعا تم تداوله بشكل واسع في الذكرى الرابعة لوفاة والده الذي توفي في 25 فبراير 2020.

رحمة الله عليك . pic.twitter.com/HzJbpwg3t8 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 20, 2024

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وأعاد علاء مبارك بث جزء من خطاب والده، الذي ألقاه على المصريين فجر يوم 29 يناير 2011، اليوم الرابع لاحتجاجات المصريين، التي بدأت في 25 يناير 2011.

وظهر مبارك في مقطع الفيديو المؤثر، ليؤكد أن مصر فوق الأشخاص وفوق الجميع، وأنها أرض المحيا والممات، وسيظل شعبها كريما مرفوع الرأس والراية أبد الدهر، وموفور العزة والكرامة.

رحم الله الأب والقائد والمحارب والمناضل والرئيس والزعيم ورجل الدولة بمعنى الكلمة ورئيس كل المصريين الزعيم الراحل من الدنيا والساكن في القلب السيد الرئيس محمد حسني مبارك

رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك فسيح جناته ورحم أبي وأمي وموتانا جميعا — Dr.selim 🇪🇬 🦅 (@dr_selim68) February 21, 2024

وكتب علاء مبارك تغريدة، عبر منصة "إكس"، في الذكرى الرابعة لوفاة مبارك، معلقا على حديثه المؤثر: "رحمة الله عليك".

هدية للروح القائد

اللهم اعفو عنه واسكنه الفردوس الاعلي pic.twitter.com/5gUPizDeBh — طارق الديبX (@Tarekeldyip) February 20, 2024

كما بث علاء مبارك مقطعا لتفاعل الرئيس الراحل حسني مبارك مع أغنية "لكِ يا مصرُ السلامة"، حيث أخذ يردد كلمات الأغنية مع أحد ضباط الشرطة في أحد احتفالاتها، وتفاعل بشكل مؤثر مع الأغنية.

جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق حسني مبارك توفي يوم 25 فبراير 2020، عن عمر يناهز 92 عاما، حيث كان يرقد في العناية المركزة وتدهورت حالته الصحية، وأبلغ الأطباء الأسرة أن حالته حرجة جدا بعد توقف أغلب أجهزة الجسم الحيوية عن العمل، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأعلنت مصر الحداد 3 أيام.

المصدر: RT