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علاء مبارك ينشر فيديو على عتبة ذكرى وفاة والده

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علاء مبارك ينشر فيديو على عتبة ذكرى وفاة والده
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نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك مقطعا تم تداوله بشكل واسع في الذكرى الرابعة لوفاة والده الذي توفي في 25 فبراير 2020.

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وأعاد علاء مبارك بث جزء من خطاب والده، الذي ألقاه على المصريين فجر يوم 29 يناير 2011، اليوم الرابع لاحتجاجات المصريين، التي بدأت في 25 يناير 2011.

وظهر مبارك في مقطع الفيديو المؤثر، ليؤكد أن مصر فوق الأشخاص وفوق الجميع، وأنها أرض المحيا والممات، وسيظل شعبها كريما مرفوع الرأس والراية أبد الدهر، وموفور العزة والكرامة.   

وكتب علاء مبارك تغريدة، عبر منصة "إكس"، في الذكرى الرابعة لوفاة مبارك، معلقا على حديثه المؤثر: "رحمة الله عليك".

كما بث علاء مبارك مقطعا لتفاعل الرئيس الراحل حسني مبارك مع أغنية "لكِ يا مصرُ السلامة"، حيث أخذ يردد كلمات الأغنية مع أحد ضباط الشرطة في أحد احتفالاتها، وتفاعل بشكل مؤثر مع الأغنية.

جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق حسني مبارك توفي يوم 25 فبراير 2020، عن عمر يناهز 92 عاما، حيث كان يرقد في العناية المركزة وتدهورت حالته الصحية، وأبلغ الأطباء الأسرة أن حالته حرجة جدا بعد توقف أغلب أجهزة الجسم الحيوية عن العمل، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأعلنت مصر الحداد 3 أيام.

المصدر: RT

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