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الداخلية الإيرانية تعلن تحديد هوية منفذي الهجومین الانتحاريین في كرمان وجنسية منفذيهما

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الداخلية الإيرانية تعلن تحديد هوية منفذي الهجومین الانتحاريین في كرمان وجنسية منفذيهما
AFP
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 أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي اليوم الأربعاء أنه تم تحديد هوية الانتحاريين اللذين نفذا الهجومين الإرهابيين في كرمان.

وعلى هامش اجتماع الحكومة، أوضح وحيدي أن أحد الانتحاريين طاجيكي الجنسية، وأن الثاني هو على الأرجح طاجيكي أيضا".

 وأضاف وزير الداخلية: "تم اعتقال بعض العناصر المرتبطة بهذا الحادث، كما تم اكتشاف مرافقهم الأخرى من قبل الأجهزة الأمنية".

وفي وقت سابق، أعلن المدعي العام في محافظة كرمان مهدي بخشي عن إلقاء القبض على 32 شخصا في قضية هجوم كرمان الإرهابي، لافتا إلى أن المتهمين يخضعون الآن للتحقيق والإجراءات الأولية.

يذكر أن التفجيرين الإرهابيين استهدفا بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي المشاركين في مراسم إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الجنرال قاسم سليماني في الطريق إلى "روضة الشهداء" في مدينة كرمان خارج نقاط التفتيش، أحدهما على بعد 700 متر والثاني على بعد ألف متر من مكان ضريح سليماني.

وأدى  التفجيران حسب آخر الإحصائيات إلى مقتل 93 شخصا وإصابة 284 آخرين.

وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم الإرهابي، في حين توعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي منفذي التفجيرين بإنزال أشد العقاب بهم، فيما دانت عدة دول عربية الهجوم.

المصدر: "إرنا"

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