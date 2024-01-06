جمارك مطار القاهرة تضبط أسلحة بيضاء ومخدرات متنوعة (صور)

ضبطت الجمارك المصرية بمطار القاهرة الدولي ركابا بحوزتهم أسلحة بيضاء ومخدرات متنوعة وراكبا أخر حاول تهريب مناظير طبية.

وذكر بيان لجمارك المطار: "حررت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، ستة محاضر ضبط جمركي في الأسبوع الأخير من العام المنقضي 2023 باجمالي سبعة عشر محضر ضبط وذلك في مبني الركاب رقم 2 بقيادة أحمد سعد عبد المطلب المدير العام، ليصل المجموع الكلي لعدد المحاضر المحررة خلال العام المنقضي إلى 155 محضر ضبط في مبني الركاب رقم 2 فقط".

وأضاف البيان: "كان من نصيب الإدارة الثالثة بقيادة أسامة محمد دياب مدير الإدارة وأحمد عمر عبد القادر نائب المدير خمسة محاضر ضبط من الستة، الأول محضر ضبط جمركي رقم 151 لسنة 2023 راكب مصري قادم من الكويت بحوزته أسلحة بيضاء عبارة عن 9 خناجر و 8 مطواة أحجام متنوعة و منظار يركب على سلاح ناري، تم الضبط بواسطة كل من أحمد محمد عبد السلام و محمد جمال فرج مأمورا الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة أحمد شعبان و سامح سيد مدير الإدارة تحت إشراف خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 ".

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وأوضحت الجمارك المصرية أن "المحضر الثاني رقم 152 لسنة 2023 ضد راكب مصري أيضا قادم من باريس بحوزته 308 كبسولات من عقار بريغابالين المدرج بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من محمد جمال مأمور اللجنة الجمركية وعمرو سليمان مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي و من إدارة الفحص بالأشعة محمد زغلول ومحمود سعد الدين رئيس القسم تحت اشراف خالد شعبان مدير الحركة".

RT

وأما المحضر الثالث "رقم 153 لسنة 2023 ضد راكب أجنبي قادم من برشلونة على الخطوط الإسبانية بحوزته ثلاث لفافات صغيرة بهم مخدر الكوكايين، تم الضبط بواسطة كل من محمد جمال فرج مأمور الجمرك وخالد عبد الرحمن مأمور الجمرك المعين علي جهاز الفحص بالأشعة تحت اشراف عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة".

RT

وفيما يخص المحضر الرابع "رقم 154 لسنة 2023 ضد راكب أجنبي قادم من بوخارست على الخطوط الرومانية بحوزته تسع عبوات بهم مخدرات متنوعة عبارة عن ثلاث علب بهم كيك وحلوي مخلوطة بمخدر الماريخوانا بوزن 600 غرام وكيكة مخلوطة بنفس المخدر بوزن 100 غرام وكرتونتين بهما أكياس تحتوي على نفس المخدر، تم الضبط بواسطة كل من محمد جمال مأمور اللجنة الجمركية و هيثم الدمرداش و مني رشدي في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد زغلول و محمد عبد المنعم رئيس القسم تحت اشراف أحمد فتحي عبد المجيد مدير الحركة".

RT

والمحضر الخامس "رقم 155 لسنة 2023 ضد راكب مصري قادم من المدينة على الخطوط السعودية حاول تهريب 120 شريط لعقار سولبادين المدرج بجداول المخدرات بوضعهم داخل علب أدوية بنادول، تم الضبط بواسطة كل من محمد جمال وأحمد جمال رشدي و أحمد عاطف عبد الفتاح مآمير الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة محمود رمضان مأمور الجمرك تحت اشراف احمد فتحي مدير الحركة".

هذا وقام "رجال الإدارة الرابعة بقيادة أحمد عبد الهادي مدير الإدارة و أحمد حسن الحكش نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 150 لسنة 2023 ضد راكب أجنبي من أصل مصري قادم من باريس على الخطوط الفرنسية حاول تهريب 139 منظار طبي ومستلزماتهم، تم الضبط بواسطة كل من أحمد صبري مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر و حاتم الضيف مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة البرعي مسلم وهاني مصطفي رئيس القسم تحت اشراف أحمد سيد إبراهيم مدير الحركة شارك في الضبط سيد فؤاد مأمور الجمرك".

وأكدت الجمارك المصرية أنه "تم تحرير محاضر الضبط بعد العرض على أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 2 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وبمتابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية".

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ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT