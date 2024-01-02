"بناء على رغبتهم وأوضاعهم".. الأسد يحيل حوالي 7 آلاف متطوع في الجيش إلى التقاعد

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرا إداريا يقضي بإحالة حوالي 7 آلاف متطوع في الجيش العربي السوري إلى التقاعد، وذلك بناء على رغبتهم وممن لديهم أوضاع اجتماعية وإنسانية خاصة.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان إن "هذا الأمر الإداري يأتي في إطار الاهتمام المتواصل الذي يوليه الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة للعسكريين ومتابعته المستمرة لشؤونهم".

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هذا ويشمل الأمر الرئاسي السبعة آلاف متطوع من صف ضباط وأفراد.

وفي وقت سابق من اليوم وجه الرئيس الأسد بإعفاء العسكريين العاملين والمتقاعدين و"الشهداء" من الأقساط المترتبة عليهم لدى المؤسسة الاجتماعية العسكرية اعتبارا من بداية شهر فبراير القادم.

وأشارت وزارة الدفاع السورية في بيان إلى أن هذا التوجيه يأتي في إطار في إطار دعم الرئاسة المتواصل للعسكريين وعائلاتهم وذوي "الشهداء"، لينسحب القرار على العسكريين العاملين ضباطا وصف ضباط وأفرادا والمتقاعدين و"الشهداء" من العسكريين.

المصدر: RT