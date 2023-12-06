"قسد" تعلن مقتل المسؤول العسكري العام لقواتها في ديرالزور

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل المسؤول العسكري العام لقواتها في ديرالزور بعد خروجه من قاعدة حقل العمر الأمريكية.

وقالت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية في بيان إن "عضو مجلسها العسكري وعضو قيادة مجلس دير الزور العسكري القيادي "روني ولات/ شيروان حسن" استشهد إثر عملية إرهابية جبانة تعرض له شرقي دير الزور خلال أداء واجباته الوطنية والأخلاقية تجاه شعبه ووطنه"، وفق ما جاء في البيان.

وتعهدت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية في البيان بملاحقة الذين ارتكبوا الجريمة ومحاسبتهم.

من الجدير ذكره، أن صفحات موالية لمسلحي العشائر في دير الزور أعلنت انفجار لغم بسيارة القيادي المذكور.

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المصدر: RT