لجنة فلبينية تزور الكويت لبحث استئناف استقدام العمالة

كشف مصدر دبلوماسي أنه من المقرر أن تزور لجنة فلبينية الكويت خلال الفترة من 14–16 ديسمبر الجاري، لبحث ملف استئناف استقدام العمالة الفلبينية للكويت.

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ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن المصدر قوله إن اللجنة ستضم مسؤولين فلبينيين، سيبحثون مع نظرائهم في الكويت رفع الحظر عن استقدام العمالة الفلبينية.

ومن المقرر أن يجتمع السفير الفلبيني في الكويت، خوسيه كابريرا، مع مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون آسيا سميح جوهر حيات، قريبا لبحث ملف العمالة، فضلا عن مناقشات مع الجهات الأخرى المعنية.

وكان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، قد أعلن خلال قمة رابطة دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض يوم 21 أكتوبر الماضي، عن رفع الحظر عن إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت قريبا. وقال إنه ناقش على هامش القمة العلاقات بين الكويت والفلبين.

وأضاف: "خلال الاجتماع، تعهدنا بمواصلة المناقشات حول معالجة القضايا العمالية"، مشيرا الى أن "الحظر المفروض على نشر العمال الفلبينيين في الكويت سينتهي قريبا".

المصدر: القبس