الجيش الروسي يسلم مساعدات إنسانية لسكان قرية بريف دمشق

قالت وزارة الدفاع الروسية، على قناتها في تيلغرام، إن العسكريين الروس قاموا بتسليم أكثر من 300 سلة غذائية لسكان قرية في ريف العاصمة السورية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم توزيع هذه المساعدات الإنسانية، على سكان قرية الطيبة التابعة لناحية الكسوة بمحافظة ريف دمشق.

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وجاء في بيان الوزارة: "قام العسكريون الروس بتسليم مساعدات إنسانية لسكان قرية الطيبة في محافظة ريف دمشق السورية. وفي إطار هذا العمل الإنساني، قام عسكريون من المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة بتسليم 300 سلة غذائية تحتوي كل منها على 10 كيلوغرامات من المواد الغذائية، وكذلك تم توزيع طن واحد من الملابس والمواد على السكان المحتاجين".

بالإضافة إلى ذلك، تم نشر مركز طبي في القرية، حيث قام الأطباء العسكريون الروس بفحص المرضى من السكان وتقديم العلاج والأدوية اللازمة لهم.

وتمت الإشارة إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ومراقبة حركة اللاجئين، نفذ أكثر من 3630 عملا إنسانيا وتبرع بـ7689 طنا من المواد الغذائية والمياه المعبأة والمستلزمات الأساسية، للسكان المحتاجين في سوريا.

المصدر: نوفوستي